Согласно результатам опроса, Президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года. Спикер парламента Дмитрий Разумков объясняет это тем, что у украинцев были слишком большие ожидания от действующего президента.

Когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей теряют доверие. Такое мнение озвучил Дмитрий Разумков в интервью "Украинской правде".

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Спикер парламента добавил, что "все делают ошибки, потому что мы все люди". Он объяснил, что конфликты и скандалы, которые происходят в стенах Верховной Рады и за ее пределами, негативно влияют на процесс восприятия власти.

В 2019 году были очень большие надежды. И даже слишком большие. И всегда, когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей как-то немного теряют доверие, надежду и все, что с этим связано,

– отметил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что то, что Зеленский стал разочарованием года "общим достижением".

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Главным разочарованием 2020 года президента Владимира Зеленского назвали 42% украинцев. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.