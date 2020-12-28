Были большие надежды: Разумков объяснил, почему Зеленский стал разочарованием года
Согласно результатам опроса, Президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года. Спикер парламента Дмитрий Разумков объясняет это тем, что у украинцев были слишком большие ожидания от действующего президента.
Когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей теряют доверие. Такое мнение озвучил Дмитрий Разумков в интервью "Украинской правде".
Важно Разумков откровенно рассказал о своих отношениях с Зеленским
Спикер парламента добавил, что "все делают ошибки, потому что мы все люди". Он объяснил, что конфликты и скандалы, которые происходят в стенах Верховной Рады и за ее пределами, негативно влияют на процесс восприятия власти.
В 2019 году были очень большие надежды. И даже слишком большие. И всегда, когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей как-то немного теряют доверие, надежду и все, что с этим связано,
– отметил Разумков.
В то же время он подчеркнул, что то, что Зеленский стал разочарованием года "общим достижением".
К теме Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года
Поделиться новостью