Тело 7-летней Маши Борисовой из Херсона нашли через 5 дней поисков в пакете. Волонтеры рассказали, что девочка была очень доверчивым и нежным ребенком.

По словам волонтеров, девочка не боялась взрослых и всегда им доверяла.

Важно Тело пропавшей Марии Борисовой было в мешке: 7-летнюю девочку могли задушить и изнасиловать

Мы узнавали: Маша – очень хороший ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю",

– отметили волонтеры.

Что известно о семье девочки

Родители девочки разведены. Отец жил в том же селе, но ездил на сезонные работы. Отметили, что семья состояла на учете из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Кстати, украинцы в сети шокированы случившимся. Они выразили соболезнования семье:

Бедные родители. Убийца сто пудов из местных, такое уже было, тем более, что тело в мешок спрятали в том же селе.

Дай Бог силы пережить родителям такое горе.

К сожалению, чуда не произошло .... Покойся с миром ... Светлая память.

Гибель Марии Борисовой: что известно