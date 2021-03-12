Была очень хорошим и доверчивым ребенком, – волонтеры о погибшей Маше Борисовой
Тело 7-летней Маши Борисовой из Херсона нашли через 5 дней поисков в пакете. Волонтеры рассказали, что девочка была очень доверчивым и нежным ребенком.
Источник:"РБК-Украина"
По словам волонтеров, девочка не боялась взрослых и всегда им доверяла.
Важно Тело пропавшей Марии Борисовой было в мешке: 7-летнюю девочку могли задушить и изнасиловать
Мы узнавали: Маша – очень хороший ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю",
– отметили волонтеры.
Что известно о семье девочки
Родители девочки разведены. Отец жил в том же селе, но ездил на сезонные работы. Отметили, что семья состояла на учете из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Кстати, украинцы в сети шокированы случившимся. Они выразили соболезнования семье:
- Бедные родители. Убийца сто пудов из местных, такое уже было, тем более, что тело в мешок спрятали в том же селе.
- Дай Бог силы пережить родителям такое горе.
- К сожалению, чуда не произошло .... Покойся с миром ... Светлая память.
Гибель Марии Борисовой: что известно
- Мария исчезла 11 марта в селе Счастливое Херсонской области. Мама заметила, что ребенка, который перед тем играл во дворе, нет. В то же время местные жители рассказали, что в последний раз видели девочку возле автобусной остановки.
- Рассказали, что Маша хотела встретить отца, потому что ждала подарок на 8 марта.
- Сразу после исчезновения правоохранители и волонтеры начали масштабные поиски.
- Через несколько суток 11 марта девочку нашли мертвой в том же селе.
- Тело девочки было в политиленовом пакете в сарае. Его нашел местный житель и сразу позвонил в полицию. Заметим, что ранее сарай осматривали и пакета там не было.
- По словам правоохранителей, на теле девочки были следы насильственной смерти. Ее могли насиловать и душить.
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