После приговора Сергею Стерненку в деле о якобы похищении человека в 2015 году появилась информация, будто активист был ранее был агентом СБУ и обратился к этому именно по поручению руководства Службы. Эту информацию прокомментировал действующий глава спецслужбы Иван Баканов.

Сначала руководитель Службы безопасности Украины подчеркнул, что Сергей Стерненко – "возможно, проходит по этому делу как агент СБУ".

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То, что у нас происходит в студии – больше для людей, которые нас смотрят. Поэтому мы должны выйти с однозначной позицией. Поэтому я вынужден предоставить этот ответ. Господин Стерненко никогда не был агентом СБУ при моей каденции,

– заверил Иван Баканов.

Более того, руководитель Службы заявил, что ни в каких учетных записях СБУ нет Сергея Стерненка как агента.

Эту теорию в частности распространил журналист Владимир Бойко. Он заявил, будто Сергей Стерненко ранее был агентом Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Более того, по словам журналиста, "активист действительно похитил человека", а делал это именно по указанию руководства Департамента.

Относительно того, почему же СБУ не вступилось за "своего агента" Владимир Бойко заявил, будто Сергей Стерненко "не сохранил верность Службе безопасности".

Дело Сергея Стерненка: коротко

Это дело касается якобы похищения Сергея Щербича в 2015 году. Последний был членом партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, куда перешел из пророссийской "Родины". На момент возможного похищения он был членом одного из райсоветов в Одесской области.

Дело расследовали почти 6 лет, и оно уже давно исчезло из публичного обсуждения. Так было до 23 февраля 2021, пока суд не осудил в нем Сергея Стерненка и Руслана Демчука на 7 лет и 3 месяца.

Приговор Сергею Стерненку за "похищение человека" / Инфографика 24 канала