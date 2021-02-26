Стерненко – "агент СБУ": Баканов прокомментировал слухи
После приговора Сергею Стерненку в деле о якобы похищении человека в 2015 году появилась информация, будто активист был ранее был агентом СБУ и обратился к этому именно по поручению руководства Службы. Эту информацию прокомментировал действующий глава спецслужбы Иван Баканов.
Источник:"Право на власть"
Сначала руководитель Службы безопасности Украины подчеркнул, что Сергей Стерненко – "возможно, проходит по этому делу как агент СБУ".
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То, что у нас происходит в студии – больше для людей, которые нас смотрят. Поэтому мы должны выйти с однозначной позицией. Поэтому я вынужден предоставить этот ответ. Господин Стерненко никогда не был агентом СБУ при моей каденции,
– заверил Иван Баканов.
Более того, руководитель Службы заявил, что ни в каких учетных записях СБУ нет Сергея Стерненка как агента.
Стерненко – "агент СБУ"
- Эту теорию в частности распространил журналист Владимир Бойко. Он заявил, будто Сергей Стерненко ранее был агентом Департамента защиты национальной государственности СБУ.
- Более того, по словам журналиста, "активист действительно похитил человека", а делал это именно по указанию руководства Департамента.
- Относительно того, почему же СБУ не вступилось за "своего агента" Владимир Бойко заявил, будто Сергей Стерненко "не сохранил верность Службе безопасности".
Дело Сергея Стерненка: коротко
Это дело касается якобы похищения Сергея Щербича в 2015 году. Последний был членом партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, куда перешел из пророссийской "Родины". На момент возможного похищения он был членом одного из райсоветов в Одесской области.
Дело расследовали почти 6 лет, и оно уже давно исчезло из публичного обсуждения. Так было до 23 февраля 2021, пока суд не осудил в нем Сергея Стерненка и Руслана Демчука на 7 лет и 3 месяца.
Приговор Сергею Стерненку за "похищение человека" / Инфографика 24 канала
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