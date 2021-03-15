Все было продумано, – Бутусов рассказал, как в Украине должны были сажать самолет с вагнеровцами
Вероятная спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине была продумана до секунды. По словам журналиста Юрия Бутусова, Россия даже не имела бы ни единого шанса обвинить Украину во враждебных действиях.
Источник:"Гордон"
Журналист Дмитрий Гордон подчеркнул, что Главное управление военной разведки Минобороны, спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Турции запланировали уникальную спецоперацию.
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Как сажали самолет
- Бутусов рассказал, что группа из 32 вагнеровцев из Москвы приехала в Минск.
- Из столицы Беларуси вагнеровцы должны были лететь самолетом в Стамбул. Оттуда – якобы в Каракас, столицу Венесуэлы.
- Однако во время перелета из Минска в Стамбул самолет должен был около 27 минут находиться в воздушном пространстве Украины.
- В течение этого времени из Минска должен был поступить сигнал, что на борту самолета есть взрывчатка. По правилам, "Украэрорух" должен был посадить этот самолет в Украине.
- Бутусов отметил, что для этого подготовили 2 аэропорта: "Борисполь" и запасной в Одессе.
- Кроме истории со взрывчаткой, имели и запасные варианты, а на борту были заранее подготовленные к операции люди.
- Поэтому, если бы самолет приземлился на территории Украины, "вагнеровцам" сразу предъявили бы конкретные обвинения.
Почему вероятная спецоперация была идеальной
Бутусов подчеркнул, что были договоренности с Национальной разведывательной службой Турции. По словам журналиста, никто не сомневался, что экипаж совершит посадку в Украине.
По информации журналистов, находившимся на борту людям заранее были подготовлены обвинения. И если бы этот самолет приземлился на территории Украины, "вагнеровцам" сразу были бы предъявлены конкретные обвинения.
Никаких следов Украины нет. Посадка, турецкий самолет – никакой ответственности нет. Эти люди, если бы сел самолет, были бы задержаны на пограничный контроль, потому что они в розыске находятся. Это была абсолютно мирная военная операция,
– подчеркнул Бутусов.
Задержание вагнеровцев в Беларуси: что нужно знать
- В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 россиян, причастных к частному военному формированию "Вагнер".
- Белорусская власть подозревала их в подготовке беспорядков перед президентскими выборами.
- В начале сентября появилась информация, что Служба безопасности Украины была причастна к задержанию, то есть это была спецоперация, однако в спецслужбе слухи не подтвердили.
- Впоследствии Беларусь отдала вагнеровцев России.
- Расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства о плане спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть фильма должны были обнародовать в марте, но перенесли на апрель.
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