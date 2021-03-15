Вероятная спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине была продумана до секунды. По словам журналиста Юрия Бутусова, Россия даже не имела бы ни единого шанса обвинить Украину во враждебных действиях.

Журналист Дмитрий Гордон подчеркнул, что Главное управление военной разведки Минобороны, спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Турции запланировали уникальную спецоперацию.

К теме Глава Bellingcat Грозев приехал в Украину по приглашению ОП, но его "кинули", – Гордон

Как сажали самолет

Бутусов рассказал, что группа из 32 вагнеровцев из Москвы приехала в Минск. Из столицы Беларуси вагнеровцы должны были лететь самолетом в Стамбул. Оттуда – якобы в Каракас, столицу Венесуэлы. Однако во время перелета из Минска в Стамбул самолет должен был около 27 минут находиться в воздушном пространстве Украины. В течение этого времени из Минска должен был поступить сигнал, что на борту самолета есть взрывчатка. По правилам, "Украэрорух" должен был посадить этот самолет в Украине. Бутусов отметил, что для этого подготовили 2 аэропорта: "Борисполь" и запасной в Одессе. Кроме истории со взрывчаткой, имели и запасные варианты, а на борту были заранее подготовленные к операции люди. Поэтому, если бы самолет приземлился на территории Украины, "вагнеровцам" сразу предъявили бы конкретные обвинения.

Почему вероятная спецоперация была идеальной

Бутусов подчеркнул, что были договоренности с Национальной разведывательной службой Турции. По словам журналиста, никто не сомневался, что экипаж совершит посадку в Украине.

По информации журналистов, находившимся на борту людям заранее были подготовлены обвинения. И если бы этот самолет приземлился на территории Украины, "вагнеровцам" сразу были бы предъявлены конкретные обвинения.

Никаких следов Украины нет. Посадка, турецкий самолет – никакой ответственности нет. Эти люди, если бы сел самолет, были бы задержаны на пограничный контроль, потому что они в розыске находятся. Это была абсолютно мирная военная операция,

– подчеркнул Бутусов.

Задержание вагнеровцев в Беларуси: что нужно знать