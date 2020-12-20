Юрий Бутусов после встречи в Министерстве обороны Украины таки решил стать внештатным советником главы ведомства Андрея Тарана. На этой должности журналист планирует побыть 2 месяца.

На выбор журналисту в Минобороны предложили сразу несколько должностей. Об этом Бутусов рассказал в сети "Фейсбук".

Читайте также Скандал вокруг Бутусова и Минобороны: журналист обвинил ведомство в лжи и идет в суд

В частности, Бутусов мог занять такие должности:

Начальник управления нормативно-методического обеспечения, мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

Руководитель одного из управлений в департаменте военно-технической политики;

Руководитель директората информационной политики;

Внештатный советник министра обороны "для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах Минобороны и ВСУ".

Должность советника позволит освещать проблемы в МО и ВСУ

Последнее предложение – "без кабинета и зарплаты" – Бутусов и принял.

Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет и, если я хочу получить какую-то информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне нужно получить статус, как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию, и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках,

– написал Бутусов.

Причиной приглашения на работу журналист назвал свои публикации о Минобороны, которые вызывают большой резонанс в обществе.

Главное о конфликте между Бутусовым и Минобороны