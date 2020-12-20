Журналист Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны
Юрий Бутусов после встречи в Министерстве обороны Украины таки решил стать внештатным советником главы ведомства Андрея Тарана. На этой должности журналист планирует побыть 2 месяца.
На выбор журналисту в Минобороны предложили сразу несколько должностей. Об этом Бутусов рассказал в сети "Фейсбук".
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В частности, Бутусов мог занять такие должности:
- Начальник управления нормативно-методического обеспечения, мониторинга недвижимости и земель Минобороны;
- Руководитель одного из управлений в департаменте военно-технической политики;
- Руководитель директората информационной политики;
- Внештатный советник министра обороны "для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах Минобороны и ВСУ".
Должность советника позволит освещать проблемы в МО и ВСУ
Последнее предложение – "без кабинета и зарплаты" – Бутусов и принял.
Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет и, если я хочу получить какую-то информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне нужно получить статус, как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию, и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках,
– написал Бутусов.
Причиной приглашения на работу журналист назвал свои публикации о Минобороны, которые вызывают большой резонанс в обществе.
Главное о конфликте между Бутусовым и Минобороны
- 8 декабря Министерство обороны Украины публично предложило должность журналистов-расследователей Бутусову в ведомстве главному редактору сайта "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову. Журналист-расследователь специализируется на военной тематике, в частности оборонных закупках.
- Бутусов заявил, что принимает это предложение и предложил свою программу.
- Уже 10 декабря стало известно, что кадровые службы Минобороны не нашли для Бутусова вакансии, соответствующей "уровню его амбиций".
- Сам журналист на своей странице в фейсбуке перед собеседованием требовал встретиться непосредственно с министром обороны Андреем Тараном, а не работниками кадровой службы.
- Впоследствии он заявил, что требует извинений и намерен судиться против Министерства обороны.
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