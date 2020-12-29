Следователи утром 29 декабря, вероятно, пришли с обысками в дом экс-нардепа Максима Микитася. Дело якобы касается похищения человека.

Микитасю не предъявили подозрение. Также его не задержали. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

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Обыск якобы начался в 6:00 и продолжался несколько часов. Микитась продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ.

К слову, адвокаты экс-нардепа подтвердили "Цензор.нет" информацию об обысках.

Дела Микитася: что известно