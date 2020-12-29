Полиция обыскивает дом Микитася относительно дела о похищении человека, – Бутусов
Следователи утром 29 декабря, вероятно, пришли с обысками в дом экс-нардепа Максима Микитася. Дело якобы касается похищения человека.
Микитасю не предъявили подозрение. Также его не задержали. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.
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Обыск якобы начался в 6:00 и продолжался несколько часов. Микитась продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ.
К слову, адвокаты экс-нардепа подтвердили "Цензор.нет" информацию об обысках.
Дела Микитася: что известно
- Экс-президент "Укрстроя" Микитась может быть причастен к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии.
- Дело в том, что в 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрстрой" об отказе от квартир и паркомест в Киеве, обменяв их на 65 квартир застройщика. Их стоимость была на 81,6 миллиона гривен меньше, чем тех, что должна была получить Нацгвардия.
- В октябре 2019 года Микитасю вручили подозрение. Сейчас он находится под домашним арестом.
- Кстати, скандальный застройщик в декабре возместил государству около 50 миллионов гривен.
- По информации СМИ, 28 декабря Микитасю вручили еще одно подозрение, но относительно совсем другого дела, не связанного с коррупцией.
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