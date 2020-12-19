Встреча будет проходить в здании Минобороны на Воздухофлотском проспекте в 11:00. Об этом главный редактор "Цензор. НЕТ" сообщил в своем фейсбуке.

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Он также отметил, что именно по просьбе министра Тарана встреча состоится в формате тет-а-тет.

О чем Бутусов планирует говорить с главой Минобороны

По словам журналиста, он планирует спросить о причинах приглашения на работу через фейсбук и через сайт Минобороны. Кроме этого, Бутусов представит Тарану свою программу действий, которую он еще раньше публично объявлял.

Несмотря на приглашение, министр обороны меня не встречал. Ни он, ни один из его представителей не обсудили эту программу, поэтому логично будет провести такую дискуссию с ним,

– отметил он.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" планирует услышать предложения относительно сферы полномочий и ответственности за реализацию этой программы. И надеется, что его, как журналиста, пригласят на ответственный пост. Потому что тогда есть потребность воплощать идеи и реформы, о которых он постоянно подчеркивает.

Кроме этого, Бутусов подготовил иск в суд на декларацию о лжи и снятии декларирования Минсоцполитики за 9 декабря и 10 года против него, в защиту чести, достоинства и деловой репутации.

"В любом случае буду требовать извиниться и удалить ложную информацию", – подчеркнул он.

Что известно о конфликте между Бутусовым и Минобороны