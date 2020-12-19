Бутусов подтвердил участие во встрече с министром обороны: о чем будут говорить
Журналист Юрий Бутусов официально подтвердил участие во встрече с министром обороны Андреем Тараном. Это произойдет 19 декабря в формате один на один.
Встреча будет проходить в здании Минобороны на Воздухофлотском проспекте в 11:00. Об этом главный редактор "Цензор. НЕТ" сообщил в своем фейсбуке.
Читайте также Таран готовится встретиться с Бутусовым: в Минобороны назвали конфликт "эмоциональным"
Он также отметил, что именно по просьбе министра Тарана встреча состоится в формате тет-а-тет.
О чем Бутусов планирует говорить с главой Минобороны
По словам журналиста, он планирует спросить о причинах приглашения на работу через фейсбук и через сайт Минобороны. Кроме этого, Бутусов представит Тарану свою программу действий, которую он еще раньше публично объявлял.
Несмотря на приглашение, министр обороны меня не встречал. Ни он, ни один из его представителей не обсудили эту программу, поэтому логично будет провести такую дискуссию с ним,
– отметил он.
Главный редактор "Цензор.НЕТ" планирует услышать предложения относительно сферы полномочий и ответственности за реализацию этой программы. И надеется, что его, как журналиста, пригласят на ответственный пост. Потому что тогда есть потребность воплощать идеи и реформы, о которых он постоянно подчеркивает.
Кроме этого, Бутусов подготовил иск в суд на декларацию о лжи и снятии декларирования Минсоцполитики за 9 декабря и 10 года против него, в защиту чести, достоинства и деловой репутации.
"В любом случае буду требовать извиниться и удалить ложную информацию", – подчеркнул он.
Что известно о конфликте между Бутусовым и Минобороны
- 8 декабря Министерство обороны Украины публично предложило должность в ведомстве главному редактору сайта "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову. Журналист-расследователь специализируется на военной тематике, в частности оборонных закупках.
- Бутусов заявил, что принимает это предложение, и предложил свою программу.
- Уже 10 декабря стало известно, что кадровые службы Минобороны не нашли для Бутусова вакансию, которая бы соответствовала "уровню его амбиций".
- Сам журналист на своей странице в фейсбуке перед собеседованием требовал встретиться непосредственно с министром обороны Андреем Тараном, а не работниками кадровой службы.
- Впоследствии он заявил, что требует извинений и намерен подавать в суд против Министерства обороны.
Поделиться новостью