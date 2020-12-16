Национальное антикоррупционное бюро перехватило разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Ольги Буславец главой Минэнерго. Она возглавляла министерство 7 месяцев. Фактически весь этот период в Украине продолжался кризис в энергетике.

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан заверила, что Буславец точно допросят как одного из свидетелей в уголовном производстве. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Решение в пользу Ахметова

По ее словам, то, что Буславец является лицом, которое лоббирует интересы Ахметова, журналисты обращали внимание еще во время ее назначения на должность.

Буславец приняла ряд решений в пользу Ахметова. Они должны быть предметом расследования. Но для этого нужно искать дополнительные доказательства,

- отметила юристка.

Она отметила, что НАБУ обнародовало доказательства, полученные в ходе расследования уголовного производства, о тех переговорах, которые подтверждают факты, озвученные журналистами ранее. Остается основной вопрос – направят ли это дело в суд.

Антикоррупционный комитет собирался именно для того, чтобы выяснить обстоятельства, почему антикоррупционная прокуратура и прокурор по делу не хочет направлять его в суд.

Почему дело не направляют в суд

Как сказала Щербан, прокурор просто ответил, что он не видит состава преступления и не хочет представлять это дело в суде, он это не скрывает. Ситуация застряла на решении Ирины Венедиктовой, которая не хочет менять предвзятого прокурора, который продолжает быть процессуальным руководителем.

Сомнительные решения в должности

Есть много сомнительных решений, принятых Буславец:

остановка определенных блоков атомной электростанции;

острый вопрос о возмещении тарифов в сфере зеленой энергетики. Как известно, 25% этой отрасли контролирует Ахметов.

Принудительный шаг

Также юрист сказала, что Буславец уволили не полностью. Потому что, будучи на должности заместителя, в сфере ее влияния осталось очень много важных вопросов. Она добавила: "Ее увольнение было вынужденным шагом, чтобы формально уменьшить напряжение".

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