Негода в Україні нарешті заспокоюється: снігопади припинилися, а стовпчики термометрів повзуть у гору. Однак відлига – це не лише наближення весни, а й певна небезпека.

Із настанням тепла на голови і дахи автівок українців "чатують" бурульки. Тому варто не нехтувати простими правилами безпеки, аби не травмуватися. Дізнайтеся Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика Для того, щоб та уникнути травмування, варто дотримуватись простих рекомендацій, нагадує ДСНС. Потепління: як вберегтися від борульок Проходячи повз будинки чи високі дерева, впевніться, що немає загрози падіння снігу чи льоду. Не ходіть під дахом будівель і балконами, за можливості тримайтеся на відстані 3 – 5 метрів від будинків. Не заходьте за межі встановлених огорож чи стрічок. Не варто паркувати авто впритул біля будинків чи дерев.

впритул біля будинків чи дерев. Якщо під час руху ви почули підозрілий шум і тріскотіння над головою, у жодному разі не зупиняйтеся. Не піднімайте голову , намагаючись роздивитися, що там, а якомога швидше відбіжіть чи притисніться до стіни.

над головою, у жодному разі не зупиняйтеся. , намагаючись роздивитися, що там, а якомога швидше відбіжіть чи притисніться до стіни. Якщо ви помітили небезпечну бурульку, яка високо звисає над головами перехожих, повідомте про це комунальні служби .

. Обов'язково розкажіть дітям про небезпеку падіння бурульок. Потепління в Україні З 17 лютого синоптики прогнозують різке потепління на частині території України. Найбільше потеплішає на Заході. Зокрема, в Ужгороді температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусів. У Львові вночі мінус 7 – мінус три.

Водночас повністю і звідусіль морози наразі не планують відступати . Холод ще декілька днів втримається на північних та центральних областях України. У Києві та Чернігові температура повітря опуститься до 12 градусів морозу.

У Карпатах протягом 16 – 17 лютого буде значна сніголавинна небезпека. Зокрема, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у горах Львівської області.

У Запоріжжі температура повітря коливатиметься у межах +2...+6 градусів. Тут можливі дощі та навіть мокрий сніг.