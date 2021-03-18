Освободили еще 2 "торнадовцев", которых обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО
Из-под стражи освободили 2 экс-бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" – Никиту Куста и Максима Глебова. Их обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО еще летом 2018 года.
Источник:Hromadske
Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест вынес Шевченковский райсуд Киева. Об этом рассказал адвокат Руслан Сушко.
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Адвокат отметил, что освобождение экс-бойцов можно трактовать как завершение дела, которое может произойти уже потом.
Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела,
– отметил Сушко.
Известно, что Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве. В то же время Куст – в Боярке.
Бунт в Лукьяновском СИЗО: что известно
- Еще 9 августа 2018 года экс-бойцы расформированной спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.
- По словам правоохранителей, экс-бойцы батальона "Торнадо" якобы требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки. Позже устроили вооруженное сопротивление. У осужденных в камере были якобы самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.
- Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО уже в середине августа. Новым главой изолятора стал Руслан Ромашков.
- 15 февраля Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи еще 2 обвиняемых "торнадовцев" – Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.
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