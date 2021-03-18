Из-под стражи освободили 2 экс-бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" – Никиту Куста и Максима Глебова. Их обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО еще летом 2018 года.

Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест вынес Шевченковский райсуд Киева. Об этом рассказал адвокат Руслан Сушко.

Интересно Денисова обратится к омбудсмену России из-за нарушения прав задержанного бойца

Адвокат отметил, что освобождение экс-бойцов можно трактовать как завершение дела, которое может произойти уже потом.

Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела,

– отметил Сушко.

Известно, что Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве. В то же время Куст – в Боярке.

Бунт в Лукьяновском СИЗО: что известно