Буксир "Яны Капу", который в 2018 году захватила Россия, отремонтировали: что именно починили
Буксир Военно-Морских Сил Украины "Яны Капу" удалось полностью отремонтировать. Над ним работали на одном из судоремонтных предприятий Украины.
Боеспособность судна восстановили. Об этом сообщили в АрмииINFORM.
Обратите внимание Буксир "Яны Капу", побывавший в русском плену, починят: расходы на ремонт
Что починили на буксире
На буксире провели следующие работы:
- корпус очистили и покрасили;
- заменили поврежденные участки.
- восстановили системы главного двигателя.
Отремонтировали:
- газоход;
- топливные насосы;
- клапаны пожарной системы;
- компрессоры и другую необходимую аппаратуру.
Захват буксира "Яны Капу": что известно
- Через Керченский пролив в Азовское море пытались пройти 3 корабля Военно-Морских Сил Украины. Это случилось 25 ноября 2018 года.
- Тогда им не удалось пройти, ведь корабли атаковали российские пограничные корабли и авиация.
- Тогда российские силовики вместе с украинскими кораблями захватили еще 24 военнослужащих. Они находились на борту. Их обвинили в незаконном пересечении границы России.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter