Буксир "Яны Капу", который в 2018 году захватила Россия, отремонтировали: что именно починили 16:22 - Читати новину українською Буксир "Яны Капу" отремонтировали / cont.ws Буксир Военно-Морских Сил Украины "Яны Капу" удалось полностью отремонтировать. Над ним работали на одном из судоремонтных предприятий Украины. Боеспособность судна восстановили. Об этом сообщили в АрмииINFORM. Обратите внимание Буксир "Яны Капу", побывавший в русском плену, починят: расходы на ремонт Что починили на буксире На буксире провели следующие работы: корпус очистили и покрасили;

заменили поврежденные участки.

восстановили системы главного двигателя. Отремонтировали: газоход;

топливные насосы;

клапаны пожарной системы;

компрессоры и другую необходимую аппаратуру. Захват буксира "Яны Капу": что известно Через Керченский пролив в Азовское море пытались пройти 3 корабля Военно-Морских Сил Украины. Это случилось 25 ноября 2018 года.

Тогда им не удалось пройти, ведь корабли атаковали российские пограничные корабли и авиация.

Тогда российские силовики вместе с украинскими кораблями захватили еще 24 военнослужащих. Они находились на борту. Их обвинили в незаконном пересечении границы России.

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