Черновицкая область, вероятно, попадет в оранжевую карантинную зону. Так как там растет количество больных коронавирус COVID-19.

Показатели заболеваемости указывают на то, что скоро на Буковине придется усиливать ограничения. Такое мнение высказала Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА.

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Стоит заметить, что только за прошедшие сутки, 18 февраля, в Черновицкой области подтвердили более 450 новых случаев коронавируса COVID-19.

"Мы понимаем, что будут оценивать показатели накануне, чтобы правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемической опасности", – отметила чиновница.

Единственное, что мы точно знаем, что по тем показателям, которые есть сейчас, наш регион попадет в оранжевую зону,

– отметила Гусак.

Заметим, что по состоянию на 19 февраля в Черновицкой области в целом выявили 49 963 случая коронавируса. От осложнений умерли 942 человека. Выздоровел 43 311 пациент.

Ограничения оранжевой зоны

Эта зона не предусматривает введение дополнительных ограничений, кроме тех, которые действуют в желтой и зеленой. Однако свидетельствует об ухудшении ситуации с коронавирусом и приближение к красной зоне.

Ограничения в различных зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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