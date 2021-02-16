На Буковині шкільний автобус із дітьми застряг у заметі: фото
У Вижницькому районі Чернівецької області у заметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 10 дітей. Рятувальникам вдалося відбуксирувати його.
Внаслідок несприятливих погодних умов у снігову пастку потрапив шкільний транспорт. Інцидент трапився вранці 16 лютого у селі Черешенька, що на Буковині.
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Шкільний автобус застряг у заметі
- На заметеній ділянці польової дороги застряг автобус, у якому були водій та 10 учнів. Діти їхали на навчання у Вижницю.
- Аби визволити людей на засніженій дорозі, на місце події виїхали співробітники пожежно-рятувальної частини.
- Рятувальники відбуксирували шкільний автобус з польової дороги на проїжджу частину автошляху, далі водій продовжив рух самостійно.
До слова, надзвичайники також відбуксирували мікроавтобус та надали допомогу водієві легкового автомобіля, який застряг у снігу.
На Буковині автобус зі школярами потрапив у снігову пастку / Фото ДСНС
Транспорт вдалося відбуксирувати / Фото ДСНС
Шкільний автобус застряг у заметі у селі Черешенька: дивіться карту
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