СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень. Держслужбовці допомагали комерційним структурам експортувати волоський горіх й не платити обов’язкові платежі.

Джерело: СБУ

Правоохоронці з’ясували, що цим займалась не один й не два, а навіть група фіскалів у Чернівецькій області. Вони організували схему незаконного експорту агропродукції.

Читайте також Тортури та звірства над людьми: нові жахливі подробиці справи поліцейських з Павлограда

Горіхи йшли на експорт

У групу входили керівники окремих підрозділів ДФС у цій області. Посадовці сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію поставляли до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до того, що в державний бюджет не надійшло платежів на майже 258 мільйонів гривень.

Горіхи, які незаконно експортували в ЄС та країни Близького Сходу / Фото СБУ