Убийством жителя села Великоселье закончились мужские развлечения в Черновицкой области. Трагедия произошла 16 декабря, а предполагаемого убийцу задержали спустя двое суток.

По данным следователей, смертельный выстрел совершил 62-летний житель села Лунка. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

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Оружие охотника изъяли вместе с другими доказательствами вины задержанного.

Что известно об убийстве мужчины на охоте на Буковине

Как выяснили правоохранители, пенсионер пытался попасть в косулю. Когда он уже после выстрела подошел ближе к цели, увидел мужчину без признаков жизни.

На месте инцидента работали следователи. Они нашли гильзу калибра 16 миллиметров, зарегистрированное ружье, из которого совершен выстрел, а также другие вещественные доказательства преступления.

Охотник хотел подстрелить косулю, но попал в мужчину / Фото полиции Буковины

Задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении убийства по неосторожности.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 5 лет заключения.

Жителя села Великоселье убили из зарегистрированного оружия / Фото полиции Буковины