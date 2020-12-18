На Буковине во время охоты застрелили мужчину: фото
Убийством жителя села Великоселье закончились мужские развлечения в Черновицкой области. Трагедия произошла 16 декабря, а предполагаемого убийцу задержали спустя двое суток.
По данным следователей, смертельный выстрел совершил 62-летний житель села Лунка. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.
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Оружие охотника изъяли вместе с другими доказательствами вины задержанного.
Что известно об убийстве мужчины на охоте на Буковине
Как выяснили правоохранители, пенсионер пытался попасть в косулю. Когда он уже после выстрела подошел ближе к цели, увидел мужчину без признаков жизни.
На месте инцидента работали следователи. Они нашли гильзу калибра 16 миллиметров, зарегистрированное ружье, из которого совершен выстрел, а также другие вещественные доказательства преступления.
Охотник хотел подстрелить косулю, но попал в мужчину / Фото полиции Буковины
Задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении убийства по неосторожности.
Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 5 лет заключения.
Жителя села Великоселье убили из зарегистрированного оружия / Фото полиции Буковины
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