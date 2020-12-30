На Буковине в Маршинцах восстановили мост через реку Прут, который еще в 2008 году разрушило наводнение. Проезд на нем открыли с 29 декабря.

Как строили мост

Общая протяженность моста составляет 323 метра. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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Мост соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области. Отметили, что для строительства использовали 200 тонн арматуры, 1 000 тонн бетона и 1 000 тонн асфальтобетонной смеси.

Сегодня открыли проезд по мосту через реку Прут в селе Маршинцы... Результат: современный мост с подходами,

– отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Что с предыдущим мостом

Заметим, мост разрушило наводнение 12 лет назад. Тогда рядом установили временный технологический армейский мост, однако наводнение в 2020 году разрушило и его.

Поэтому, чтобы добраться до другого берега, водители должны были проезжать еще 25 километров до моста на окраине Черновцов.



Мост в Маршинцах / Фото Укравтодора