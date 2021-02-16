В Выжницком районе Черновицкой области в сугробе застрял школьный автобус, в котором находились 10 детей. Спасателям удалось отбуксировать его.

Вследствие неблагоприятных погодных условий в снежную ловушку попал школьный транспорт. Инцидент произошел утром 16 февраля в селе Черешенька, что на Буковине.

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Школьный автобус застрял в сугробе

На занесенном участке полевой дороги застрял автобус, в котором находились водитель и 10 учеников . Дети ехали на учебу в Вижницу.

. Дети ехали на учебу в Вижницу. Чтобы освободить людей на заснеженной дороге, на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части.

Спасатели отбуксировали школьный автобус с полевой дороги на проезжую часть автодороги, далее водитель продолжил движение самостоятельно.

К слову, чрезвычайники также отбуксировали микроавтобус и оказали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял в снегу.

Обратите внимание! Ранее в Ровно с непогодой боролась военная техника. Фуру, которая застряла в сугробе, вытаскивал настоящий БТР.



На Буковине автобус со школьниками попал в снежную ловушку / Фото ГСЧС



Транспорт удалось отбуксировать / Фото ГСЧС

Школьный автобус застрял в сугробе в селе Черешенька: смотрите карту