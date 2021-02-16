На Буковине школьный автобус с детьми застрял в сугробе: фото
В Выжницком районе Черновицкой области в сугробе застрял школьный автобус, в котором находились 10 детей. Спасателям удалось отбуксировать его.
Источник:24 канал
Вследствие неблагоприятных погодных условий в снежную ловушку попал школьный транспорт. Инцидент произошел утром 16 февраля в селе Черешенька, что на Буковине.
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Школьный автобус застрял в сугробе
- На занесенном участке полевой дороги застрял автобус, в котором находились водитель и 10 учеников. Дети ехали на учебу в Вижницу.
- Чтобы освободить людей на заснеженной дороге, на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части.
- Спасатели отбуксировали школьный автобус с полевой дороги на проезжую часть автодороги, далее водитель продолжил движение самостоятельно.
К слову, чрезвычайники также отбуксировали микроавтобус и оказали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял в снегу.
На Буковине автобус со школьниками попал в снежную ловушку / Фото ГСЧС
Транспорт удалось отбуксировать / Фото ГСЧС
Школьный автобус застрял в сугробе в селе Черешенька: смотрите карту
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