На Буковине нашли зуб мамонта, которому около 300 тысяч лет. Бесценную находку обнаружили на берегу реки Днестр. Когда-то там была расположена палеолитическая стоянка Молодово V.

Зуб принадлежит так называемому Хазарскому мамонту. Об этом рассказывает профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета Богдан Ридуш, сообщает Укринформ.

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Хазарский мамонт – это предок обычного Шерстистого мамонта.

Ученые ранее считали, что древнейшим слои стоянкам Молодово V лишь 50 – 60 тысяч лет. Однако найденный зуб доказывает, что жизнь там была уже примерно 300 тысяч лет назад.

Что еще известно о находке

Зуб обнаружили в долине Днестра еще прошлой зимой.

Тогда как раз упал уровень водохранилища, была теплая зима, и исследователи смогли активно проработать территорию.

В районе стоянки Молодово V обнаружили много интересных находок. В частности, зубы лошадей, которым по 300 тысяч лет назад. Найденные останки показывают, что лошади в далеком прошлом очень отличаются по размерам и по морфологии от привычных нам животных.

Зуб мамонта – древнейшая находка на территории Буковины.

Зуб мамонта / Фото Укринформа