Прокуратура отправила в суд дело, по которому 50-летний мужчина инициировал похищение предпринимателя и требовал у его родных 150 тысяч долларов. Пострадавший предприниматель – житель поселка Литин Винницкой области.

Дело расследовали следователи Главного управления Нацполиции в Черновицкой области в сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДСР Нацполиции Украины.

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Что выяснили следователи

Следователи выяснили, что житель Хмельницкой области организовал похищение 55-летнего предпринимателя из поселка Литин Винницкой области.

В декабре 2020 года правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой имитировали похищение мужчины. Его доставили кв ангарное помещение в Герцаевском районе Черновицкой области, куда прибыл заказчик, – комментируют в прокуратуре.

В прокуратуре говорят, что как только заказчик убедился, что преступление выполнили, позвонил родственникам потерпевшего и требовал от них 150 тысяч долларов.

Детали дела

По информации Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, в ноябре 2020 года работники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции получили информацию о возможном похищении бизнесмена для получения 150 тысяч долларов выкупа.

Когда информация подтвердилась, следователи открыли уголовное производство. Далее – выяснили личность будущей жертвы и заказчика. Провели спецоперацию. Заказчика задержали сразу после направления требования родным предпринимателя.