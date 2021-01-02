Почти 5 тысяч буковинцев в горных селах оказались в вынужденной изоляции от остальной части Черновицкой области. Дорога вдоль реки Черемош, которую подмыло наводнение, стремительно сползает в пропасть.

Во время перевозки в школу – по дороге сначала едет пустой автобус, а за ним сзади идут дети. Подробнее о ситуации с разрушенной дороге на Буковине – в сюжете 24 канала.

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Школьники выходят из автобуса посреди дороги, чтобы проехать особо опасные участки. Ведь 200 метров узкой дороги пролегают мимо обрыва.

"Дети преодолевают это расстояние ежедневно. Автобус останавливается, мы выходим и идем пешком, а потом снова садимся", – рассказала учительница-психолог Марьяна Черленяк.



Школьников высаживают посреди дороги / Скриншот с видео

В то же время водитель школьного автобуса Сергей Томнюк сообщил, что из-за морозов по этой дороге ехать невозможно, поэтому в таких случаях – в школу транспорт не едет.

Поэтапные перевозки в школу

Детей свозят в учебное заведение в несколько этапов, ведь все не помещаются. Каждый раз директор местной школы с тревогой ждет, когда автобус везет детей – если нет звонка, то водитель проехал успешно.

Я не боюсь ответственности какой-то другой, как перед Богом и родителями, дети – самое ценное. Согласно закону, я не имею права пускать сюда автобус – как это 100 детей здесь перевозить,

– сказал директор СОШ села Довгопилля Юрий Маротчак.



Детей свозят в учебное заведение в несколько этапов / Скриншот с видео

Объездной путь

Кроме школьного автобуса по опасному пути проезжают авто. Однако скорая медицинская помощь и рейсовые автобусы – не едут.

В то же время крупногабаритному транспорту приходится выбирать более длинный объездной путь через Ивано-Франковскую область. Люди рассказали, что ездить по разрушенной дороге – это всегда риск для них.

Приостановка разрушения

Владельцем опасного участка дороги является Черновицкая ОГА. Чиновники рассказали, что берегоукрепление должно остановить процесс разрушения.

Однако ремонты усложняет горный рельеф – с гор постоянно текут потоки по дороге, а зимой вода замерзает.

Дорога не ремонтировалась 54 года. Мы уже начали разрабатывать проектно-сметную документацию на дорожное полотно,

– сообщил первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.



Ремонты усложняет горный рельеф / Скриншот с видео

Последствия наводнения

Только на Буковине июльское наводнение всего за несколько дней повредило 40 километров автодорог.

Из-за поврежденных дорог, домам и газопроводам региона нанесено 600 миллионов гривен убытков. От проливных дождей пострадало и Прикарпатье.