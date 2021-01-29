На Буковине фискалы помогали незаконно экспортировать из Украины орехи: детали
СБУ разоблачила должностных лиц фискальной службы, которые нанесли ущерб госбюджету более чем на 250 миллионов гривен. Госслужащие помогали коммерческим структурам экспортировать грецкий орех и не платить обязательные платежи.
Источник: СБУ
Правоохранители выяснили, что этим занимались не один и не два, а даже группа фискалов в Черновицкой области. Они организовали схему незаконного экспорта агропродукции.
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Орехи шли на экспорт
В группу входили руководители отдельных подразделений ГФС в этой области. Чиновники содействовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.
По предварительным оценкам, действия чиновников привели к тому, что в государственный бюджет не поступило платежей почти на 258 миллионов гривен.
Орехи, которые незаконно экспортировали в ЕС и страны Ближнего Востока / Фото СБУ
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