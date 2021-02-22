На Буковине в 5 раз возросло количество больных детей коронавирусом. Поэтому учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения.

Решение об усилении карантина одобрили 22 февраля на заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС.

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Какие ограничения ввели на Буковине

Учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

Внешкольные кружки не будут работать.

Игровые зоны в торговых центрах будут запрещены.

Заведения общественного питания могут работать только до 20:00.

Такие ограничения будут действовать в Черновицкой области в течение 2 недель.

На прошлой неделе комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала органам местного самоуправления области перевести все учебные заведения на дистанционную форму обучения. Тогда такое решение поддержали не все общины,

– сказал председатель ОГА Осачук.

По его словам, в стационарах региона находится максимальное количество людей – 1113 больных. Медучреждения заполнены уже на 63%.

Осачук добавил, что на прошлой неделе в области увеличили коечный фонд на 120 койкомест. На этой неделе планируют развернуть еще 500.

"Мы заботимся о том, чтобы у каждого пациента был доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", – заявил председатель ОГА.

Смотрите видеообращение Сергея Осачука:

Ситуация с коронавирусом на Буковине