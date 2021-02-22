На Буковине с 23 февраля усилят карантин
На Буковине в 5 раз возросло количество больных детей коронавирусом. Поэтому учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения.
Источник:фейсбук Черновицкой ОГА
Решение об усилении карантина одобрили 22 февраля на заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Важно Больше всего с начала пандемии: в больницах Буковины – рекордное количество больных COVID-19
Какие ограничения ввели на Буковине
- Учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.
- Внешкольные кружки не будут работать.
- Игровые зоны в торговых центрах будут запрещены.
- Заведения общественного питания могут работать только до 20:00.
Такие ограничения будут действовать в Черновицкой области в течение 2 недель.
На прошлой неделе комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала органам местного самоуправления области перевести все учебные заведения на дистанционную форму обучения. Тогда такое решение поддержали не все общины,
– сказал председатель ОГА Осачук.
По его словам, в стационарах региона находится максимальное количество людей – 1113 больных. Медучреждения заполнены уже на 63%.
Осачук добавил, что на прошлой неделе в области увеличили коечный фонд на 120 койкомест. На этой неделе планируют развернуть еще 500.
"Мы заботимся о том, чтобы у каждого пациента был доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", – заявил председатель ОГА.
Смотрите видеообращение Сергея Осачука:
Ситуация с коронавирусом на Буковине
- По данным СНБО, по состоянию на 22 февраля коронавирусом в Черновицкой области заразились 51 522 человека.
- Из них 43 871 уже выздоровел, а 961 – увы, умер.
- Ранее в Черновицкой облгосадминистрации предполагали, что область попадет в оранжевую зону карантина.
- Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что власть готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом на Буковине.
Поделиться новостью