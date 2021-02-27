С 1 марта 2021 года в Черновицкой области значительно усилят карантинные ограничения, так как регион попал в красную зону карантина. Там запретят работу кафе, школ и ТРЦ.

Как объяснил министр Кабмина Олег Немчинов, решение об ужесточении карантинных ограничений на Буковине приняли во время внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Важно В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 больных коронавирусом

Следовательно, новые карантинные ограничения начнут действовать в области с 1 марта.

Какие ограничения будут действовать на Буковине

Запретят работу кафе, баров и ресторанов. Исключением является только адресная доставка.

Функционирование учебных заведений прекратят. Это не касается работы детских садов и учреждений профессионального образования.

Под запретом также окажутся развлекательные центры и зоны отдыха в торговых центрах.

Нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Заметим, что ситуация на Буковине остается критической. Чуть ли не ежедневно там фиксируют свыше 600 новых случаев заболевания коронавирусом.

Какая сейчас ситуация с COVID-19 на Буковине

За минувшие сутки на Буковине коронавирус подхватили еще 670 человек. К сожалению, 8 больных умерли, но еще 248 – выздоровели.

В целом с начала пандемии COVID-19 заболели 54 383 человека. Болезнь унесла жизни 988 больных. А вот побороть коронавирус смогли 44 864 человека.

Добавим, что местная комиссия уже ввела в Черновицкой области ограничения красной зоны с 27 февраля по 9 марта.