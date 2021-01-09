Локдаун в Украине: в Буковеле огромные очереди к подъемникам – видео
В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения. Впрочем, работу горнолыжных курортов правительство не запретило. Из-за этого в Буковеле возникло огромное скопление людей.
Что происходит в Буковеле во время локдауна
Сейчас в Украине закрыты все развлекательные заведения и рестораны, поэтому население массово поехало в горы. Видео толпы в Буковеле на своей странице в фейсбуке опубликовал Сергей Наумович.
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Смотрите видео очереди к подъемникам в Буковеле:
8 января на дороге к горнолыжным курортам образовались километровые пробки. На заснеженных дорогах между гор стояли десятки автомобилей.
Кстати, накануне в Буковеле отдыхал президент Владимир Зеленский. Глава государства катался на лыжах и фотографировался с украинцами.
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