В Украине с 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения. Впрочем, работу горнолыжных курортов правительство не запретило. Из-за этого в Буковеле возникло огромное скопление людей.

Что происходит в Буковеле во время локдауна

Сейчас в Украине закрыты все развлекательные заведения и рестораны, поэтому население массово поехало в горы. Видео толпы в Буковеле на своей странице в фейсбуке опубликовал Сергей Наумович.

К теме В первый день локдауна – километровые очереди из машин на Буковель: фото

Смотрите видео очереди к подъемникам в Буковеле:

8 января на дороге к горнолыжным курортам образовались километровые пробки. На заснеженных дорогах между гор стояли десятки автомобилей.

Кстати, накануне в Буковеле отдыхал президент Владимир Зеленский. Глава государства катался на лыжах и фотографировался с украинцами.

Обратите внимание! В Украине в течение 8 – 25 января действуют усиленные карантинные ограничения. Открытыми могут быть только аптеки и магазины, которые продают еду, бытовую химию, средства гигиены, ветеринарные препараты и прессу. Салонам красоты разрешили работать только по записи. В общественном транспорте могут быть заняты только сидячие места.



Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала