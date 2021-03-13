Власти Ивано-Франковщины 12 марта решили закрыть на карантин горнолыжный курорт "Буковель". В комплексе уже заявили, что возобновят свою работу 27 марта.

В администрации курорта отметили, что "Буковель" будет закрыт в течение 2 недель.

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Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг,

– заявили в пресс-службе.

Оплаченные услуги туристам вернут

Администрация комплекса пообещала приложить все усилия для того, чтобы туристы, которые оплатили определенные услуги на период карантина, смогли получить их после 27 марта.

Для того чтобы изменить бронирование отелей, "Буковель" просит обращаться в организации, через которые было произведено бронирование.

В курорте попросить всех с пониманием относиться к ситуации.

Что известно о закрытии "Буковеля"