Карантинный "Буковель" планируют открыть в конце марта
Власти Ивано-Франковщины 12 марта решили закрыть на карантин горнолыжный курорт "Буковель". В комплексе уже заявили, что возобновят свою работу 27 марта.
Источник:"Буковель"
В администрации курорта отметили, что "Буковель" будет закрыт в течение 2 недель.
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Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг,
– заявили в пресс-службе.
Оплаченные услуги туристам вернут
Администрация комплекса пообещала приложить все усилия для того, чтобы туристы, которые оплатили определенные услуги на период карантина, смогли получить их после 27 марта.
Для того чтобы изменить бронирование отелей, "Буковель" просит обращаться в организации, через которые было произведено бронирование.
В курорте попросить всех с пониманием относиться к ситуации.
Что известно о закрытии "Буковеля"
- 22 февраля Ивано-Франковщина попала в красную зону карантина. В Офисе Президента считают, что виновными во вспышке коронавируса в регионе есть туристы, которые на праздники приезжали в "Буковель".
- Несмотря на красную зону, курорт и дальше продолжал работать. Однако 12 марта региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ограничить передвижение в селе Поляница, где расположен "Буковель".
- В селе уже работает 14 блокпостов. Ограничений в передвижении не почувствуют местные жители, их создали только для туристов.
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