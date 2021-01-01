Французская компания Bugatti начала продажу модели Baby II, которая является уменьшенной на 25% копией легендарного родстера Type 35 с 1930-х. Bugatti планирует выпустить всего 500 экземпляров такого игрушечного авто с очень серьезным ценником.

Самая простая из трех доступных версий будет стоить более 36 тысяч долларов. Ее предложат с кузовом синего цвета и черным кожаным салоном. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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А самая дорогая комплектация потянет почти на 72 тысячи долларов, будет изготовлена из алюминия и ее можно будет покрасить в цвета, которые доступны для гиперкара Chiron.



Уменьшенная копия легендарного родстера Type 35 с 1930-х / Фото Bugatti

Интересно что и темперамент у машинки не детский, поэтому управлять ею позволяют только взрослым водителям. Ведь заднеприводный автомобильчик имеет электромотор, который способен разгонять Baby II до скорости 68 километров в час, а заряда батареи хватит на 50 километров.

И несмотря на то, что желающих приобрести такую машину немало, производитель предлагает ее прежде всего владельцам настоящих Bugatti.



Стоимость такой автомобиль стартует от 35 тысяч долларов / Фото Bugatti

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Ford презентовал электрическую версию своего коммерческого автомобиля Transit, в названии которого добавилась буква Е. Грузовые и пассажирские версии получат исключительно задний привод и 269-сильный электромотор с крутящим моментом в 430 ньютон-метров.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24" на 24 канале: