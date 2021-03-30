Офис генпрокурора направил в суд дело бывшего судьи одного из районных судей Киева. Ее обвиняют в незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

Судья одного из районных судей Киева 23 января 2014 года без доказательств привлекла к административной ответственности трех участников Автомайдана. Эту информацию выяснили во время досудебного расследования.

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Какие события расследовали следователи

Участники Автомайдана 29 декабря 2013 года двигались в колонне с другими авто с Крещатика к резиденции тогдашнего президента Януковича в Межигорье.

За это в январе 2014 года трех мужчин судили за невыполнение требований остановки и лишили права управлять транспортным средством.

Обратите внимание! В Офисе генпрокурора говорят, что судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренного санкцией статьи.

Апелляционный суд отменил решение, а дело закрыли из-за отсутствия правонарушения.

Досудебное расследование осуществляли следователи Государственного бюро расследований.

В чем обвиняют судью?

Судью обвиняют в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, которые совершило должностное лицо. По этой статье ей грозят исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Как зовут судью

По информации активистов Автомайдана, прокуратура направила обвинительный акт в отношении эк-судьи Нели Ластовки.

Коротко об Автомайдане

Источник: Википедия

Автомайдан возник во время Революции Достоинства 30 ноября 2013 года, после того, как беркутовцы силой разогнали мирный студенческий протест.

Тогда автомобилисты начали сигналить в центре города, протестуя против разгона Майдана. В тот же день они присоединились к блокированию Крещатика на пересечении с Институтской.

Впоследствии ячейки возникли в крупных городах Украины.

Участники организовывали акции – ехали в Межигорье, пикетировали возле домов чиновников, патрулировали Киев.

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