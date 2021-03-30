Препятствовала активистам и лишала прав: судья Майдана сама пойдет под суд
Офис генпрокурора направил в суд дело бывшего судьи одного из районных судей Киева. Ее обвиняют в незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.
Источник:Офис генерального прокурора
Судья одного из районных судей Киева 23 января 2014 года без доказательств привлекла к административной ответственности трех участников Автомайдана. Эту информацию выяснили во время досудебного расследования.
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Какие события расследовали следователи
Участники Автомайдана 29 декабря 2013 года двигались в колонне с другими авто с Крещатика к резиденции тогдашнего президента Януковича в Межигорье.
За это в январе 2014 года трех мужчин судили за невыполнение требований остановки и лишили права управлять транспортным средством.
Апелляционный суд отменил решение, а дело закрыли из-за отсутствия правонарушения.
Досудебное расследование осуществляли следователи Государственного бюро расследований.
В чем обвиняют судью?
Судью обвиняют в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, которые совершило должностное лицо. По этой статье ей грозят исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 5 лет.
Как зовут судью
По информации активистов Автомайдана, прокуратура направила обвинительный акт в отношении эк-судьи Нели Ластовки.
Коротко об Автомайдане
Источник: Википедия
- Автомайдан возник во время Революции Достоинства 30 ноября 2013 года, после того, как беркутовцы силой разогнали мирный студенческий протест.
- Тогда автомобилисты начали сигналить в центре города, протестуя против разгона Майдана. В тот же день они присоединились к блокированию Крещатика на пересечении с Институтской.
- Впоследствии ячейки возникли в крупных городах Украины.
- Участники организовывали акции – ехали в Межигорье, пикетировали возле домов чиновников, патрулировали Киев.
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