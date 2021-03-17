ВСК будет расследовать возможные противоправные действия власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины.

Кстати "Слуги" взяли Шуфрича заместителем председателя ВСК по вагнеровцам и пленкам Медведчука

Рассматривать дело вагнеровцев

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что тема вагнеровцев – это будет первый "кейс", который будут рассматривать.

Кроме того, депутат добавила, что ВСК будет работать около года. По ее словам, порядок и периодизацию еще будут определять.