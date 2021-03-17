Будут расследовать историю с вагнеровцами: комитет Рады поддержал создание ВСК
Регламентный комитет Верховной Рады 17 марта поддержал создание временной следственной комиссии. Она будет расследовать действия чиновников и политиков против Украины. Не обойдут и историю с вагнеровцами.
Источник:фейсбук Марьяны Безуглой
ВСК будет расследовать возможные противоправные действия власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины.
Кстати "Слуги" взяли Шуфрича заместителем председателя ВСК по вагнеровцам и пленкам Медведчука
Рассматривать дело вагнеровцев
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что тема вагнеровцев – это будет первый "кейс", который будут рассматривать.
Кроме того, депутат добавила, что ВСК будет работать около года. По ее словам, порядок и периодизацию еще будут определять.
Что этому предшествовало
- Ранее создание ВСК анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Он отмечал, что комиссия будет расследовать историю с вагнеровцами, а также записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.
Вагнеровцы в Беларуси: что надо знать
- 29 июля в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера". Белорусские власти убеждали, что боевики приехали, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.
- Некоторые задержанные воевали на Донбассе за Россию. Украина направила запрос на экстрадицию, но Беларусь таки отдала вагнеровцев России.
- Затем в СМИ появилась информация, что боевиков ЧВК "Вагнера" на самом деле планировала задержать Украина. Мол, это была спецоперация СБУ, что сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.
- Глава ОП Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу.
- Кстати, в марте якобы должен был выйти документальный фильм Bellingcat о срыве операции с вагнеровцами, однако премьеру отложили на апрель.
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