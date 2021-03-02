Выходной не помешает: как будут работать банки 8 марта
В Украине понедельник 8 марта 2021 года является государственным выходным. Однако в НБУ заявили, что это не повлияет на систему электронных платежей.
Источник:Фейсбук НБУ
Так как банковские операции проводятся в электронном формате, официальный выходной не станет на пути к осуществлению платежей.
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Как будут работать банки 8 марта
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю,
– отмечают в НБУ.
В ведомстве отметили, что банки Украины самостоятельно определяют свои графики работы, выходные и рабочие дни. Они должны руководствоваться нормами законодательства и потребностями своих клиентов.
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