Накануне в МАУ заявили, что компания находится на грани банкротства. Коллектив написал открытое письмо президенту, где попросил кредит, чтобы расплатиться с долгами. Будет ли помогать государство – читайте дальше.

Поддерживать авиацию точно нужно, но стоит учитывать, каким образом. Такое мнение в программе " Что это было?" на 24 канале высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Важно Криклий ответил, когда Украина возобновит авиасообщение с ЕС

Чиновник отметил, что есть компании, у которых долг начал накапливаться задолго до эпидемиологического и экономических кризисов. "Это такой уже системный подход – накопление долгов. Мол, зачем платить, если можно не делать этого", – подчеркнул он.

Если бы они постоянно платили долги, не накапливали бы их в течение последних 4 – 5 лет, было бы корректно говорить, что проблемы только из-за кризиса. Но здесь другая ситуация,

– заверил Криклий.

Спасать МАУ за деньги государства – такую политику министр не поддерживает. Так как не совсем понимает рациональность принятия такого решения. "Долги накапливались в течение годов. Если бизнес убыточный, зачем его вести?", – добавил он.

Что будет с "Украэрорухом"

Криклий также подчеркнул, что поддержка "Аэроруха" – это вопрос безопасности прежде всего. Поэтому государство не даст компании обанкротиться, министр держит это на личном контроле.

Им и финансовую помощь оказали. И с ЕБРР мы в рекордные сроки смогли получить стабилизационный кредит на этот текущий период, чтобы ликвидность им пополнить,

– рассказал чиновник.

Он также отметил, что проблема с долгами МАУ остается. Потому что эта компания должна "Украэроруху" ориентировочно миллиард гривен.