Сейчас нет конкретных решений по проведению заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за коронавируса. Однако, по мнению спикера Рады Дмитрия Разумкова, есть вещи, которые все-таки необходимо обсудить.

Однако, по словам Разумкова, это можно обсудить не только на заседании СНБО.

Кстати Пока есть антитела – не стоит, – Разумков не хочет вакцинироваться от COVID-19

Что говорит Разумков

По мнению политика, можно также созвать общую встречу представителей Кабинета Министров, профильных министерств, Верховной Рады.

По состоянию на сегодня, насколько мне известно, каких-либо конкретных решений нет,

– подчеркнул Разумков.

Спикер отметил, что инициировать спецзаседание СНБО – это не его компетенция. Однако, все, что зависит от парламента, будут осуществлять.

Что этому предшествовало

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк предложила срочно провести совместное заседание парламента и правительства или спецзаседание СНБО. Политик убеждена, что надо наработать совместный план на случай нового жесткого локдауна.

Обострение ситуации с коронавирусом в Украине: