Будет ли спецзаседание СНБО по ситуации с COVID-19: ответ Разумкова
Сейчас нет конкретных решений по проведению заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за коронавируса. Однако, по мнению спикера Рады Дмитрия Разумкова, есть вещи, которые все-таки необходимо обсудить.
Источник:5 канал
Однако, по словам Разумкова, это можно обсудить не только на заседании СНБО.
Кстати Пока есть антитела – не стоит, – Разумков не хочет вакцинироваться от COVID-19
Что говорит Разумков
По мнению политика, можно также созвать общую встречу представителей Кабинета Министров, профильных министерств, Верховной Рады.
По состоянию на сегодня, насколько мне известно, каких-либо конкретных решений нет,
– подчеркнул Разумков.
Спикер отметил, что инициировать спецзаседание СНБО – это не его компетенция. Однако, все, что зависит от парламента, будут осуществлять.
Что этому предшествовало
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк предложила срочно провести совместное заседание парламента и правительства или спецзаседание СНБО. Политик убеждена, что надо наработать совместный план на случай нового жесткого локдауна.
Обострение ситуации с коронавирусом в Украине:
- В течение февраля – марта 2021 года в Украине резко возросло количество новых случаев коронавируса. Например, за сутки 16 марта обнаружили 11 833 больных.
- Кроме того, во власти заявляли о возможности общенационального локдауна.
- К слову, локдаун с 19 марта вводят во Львове.
- Важно, что в нескольких областях Украины уже обнаружили новый британский штамм коронавируса. В частности, в Ивано-Франковской, Винницкой и Закарпатской областях. Эта мутация более опасна и заразна.
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