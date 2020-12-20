Олег Сенцов заметил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на вопрос о Крыме давала разные ответы. Она случайно оказалась в водовороте событий и меняет свое мнение в зависимости от того, "как дует ветер".

Если президент России Владимир Путин предложит Тихановской стать президентом, она примет его поддержку. Об этом экс-пленник Кремля Олег Сенцов рассказал в интервью проекта "Рандеву с Яниной Соколовой".

Актуально Вода в Крыму – главный рычаг воздействия на Россию, можем менять на пленных, – Сенцов

Ей (Тихановской – 24 канал) предлагает Путин: хорошо, будешь президентом. Она будет вместе с Путиным стоять на Мавзолее и там держаться за ручки,

– отметил Сенцов.

Что еще сказал Сенцов

Главной проблемой Беларуси является поддержка со стороны России. Без нее не было бы и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Лукашенко зарабатывал на свой режим тем, что перепродавал дешевую российскую нефть.

Люди хотят сломать режим, не понимая, что проблема не в Лукашенко, а в Путине.

Беларусь должна отходить от влияния России.

Когда Лукашенко уйдет, новый президент снова может быть пророссийским.

Однако если Беларусь сделает шаг навстречу в Европу, в стране сразу появятся "зеленые человечки", которые будут защищать всех. Об этом свидетельствует опыт Грузии и Украины.

Обратите внимание! Тихановская лишь со второй попытки ответила, чей Крым. Лидер белорусской оппозиции заявила, что "юридически Крым украинский, фактически – российский". Подробнее читайте здесь.