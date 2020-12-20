Будет вместе с Путиным стоять на Мавзолее и держаться за ручки, – Сенцов о Тихановской
Олег Сенцов заметил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на вопрос о Крыме давала разные ответы. Она случайно оказалась в водовороте событий и меняет свое мнение в зависимости от того, "как дует ветер".
Если президент России Владимир Путин предложит Тихановской стать президентом, она примет его поддержку. Об этом экс-пленник Кремля Олег Сенцов рассказал в интервью проекта "Рандеву с Яниной Соколовой".
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Ей (Тихановской – 24 канал) предлагает Путин: хорошо, будешь президентом. Она будет вместе с Путиным стоять на Мавзолее и там держаться за ручки,
– отметил Сенцов.
Что еще сказал Сенцов
- Главной проблемой Беларуси является поддержка со стороны России. Без нее не было бы и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Лукашенко зарабатывал на свой режим тем, что перепродавал дешевую российскую нефть.
- Люди хотят сломать режим, не понимая, что проблема не в Лукашенко, а в Путине.
- Беларусь должна отходить от влияния России.
- Когда Лукашенко уйдет, новый президент снова может быть пророссийским.
- Однако если Беларусь сделает шаг навстречу в Европу, в стране сразу появятся "зеленые человечки", которые будут защищать всех. Об этом свидетельствует опыт Грузии и Украины.
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