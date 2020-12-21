Укрпочта будет работать в праздничные дни и во время карантина. Клиенты смогут пользоваться ее услугами как обычно. Однако есть и дни, когда график будет несколько измененным.

С 8 по 24 января, во время карантина, график Укрпочты будет таким, как всегда. Все 11 тысяч отделений будут работать, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

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Исключения в работе Укрпочты:

католическое Рождество 25 декабря;

Новый год 1 января;

православное Рождество 7 января.

"В эти дни будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора", – сказали в Укрпочте.

На время "высокого" сезона – накануне и в течение праздников – некоторые отделения Укрпочты будут работать без выходных. Речь идет о 250 самых загруженных.

Для удобства в "Счастливые часы для платежей" при оплате до 13:00 клиенты платят вдвое меньшую комиссию за коммунальные и другие услуги,

– отметили в Укрпочте.

В то же время получить и отправить посылку без очередей удобнее после 13:00.