Как будет работать Укрпочта на праздники и в жесткий карантин: график
Укрпочта будет работать в праздничные дни и во время карантина. Клиенты смогут пользоваться ее услугами как обычно. Однако есть и дни, когда график будет несколько измененным.
С 8 по 24 января, во время карантина, график Укрпочты будет таким, как всегда. Все 11 тысяч отделений будут работать, сообщили в пресс-службе почтового оператора.
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Исключения в работе Укрпочты:
- католическое Рождество 25 декабря;
- Новый год 1 января;
- православное Рождество 7 января.
"В эти дни будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора", – сказали в Укрпочте.
На время "высокого" сезона – накануне и в течение праздников – некоторые отделения Укрпочты будут работать без выходных. Речь идет о 250 самых загруженных.
Для удобства в "Счастливые часы для платежей" при оплате до 13:00 клиенты платят вдвое меньшую комиссию за коммунальные и другие услуги,
– отметили в Укрпочте.
В то же время получить и отправить посылку без очередей удобнее после 13:00.
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