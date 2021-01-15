В Украине с 8 по 24 января продолжается локдаун. Несмотря на это, работа общественного транспорта не попала под запрет. Однако количество больных до сих пор является большим. Запретят ли пассажирские перевозки, если больных станет больше – читайте далее.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, рассматривали ли в ведомстве такой вопрос. Об этом сказал в эфире 24 канала. Интересно Украина не будет продолжать локдаун после 24 января, - Шмыгаль "Таких планов нет, общественный транспорт работает", – заверил Криклий. По его словам, работу общественного транспорта, городской и межобластной перевозки защитили, поэтому пока все остается неизменным. Транспорт – это в частности о том, чтобы экономика работала в конце концов,

– заявил министр. К теме. В работе общественного транспорта могут быть определенные изменения. Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. В нем прописаны определенные требования к транспортным перевозчикам. В частности, городскому общественному транспорту могут запретить использовать старые автобусы или те, что в плохом состоянии. Подробнее – здесь.

Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала