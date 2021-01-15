Прекратят ли работу общественного транспорта, если количество заболевших вырастет: ответ Криклия
В Украине с 8 по 24 января продолжается локдаун. Несмотря на это, работа общественного транспорта не попала под запрет. Однако количество больных до сих пор является большим. Запретят ли пассажирские перевозки, если больных станет больше – читайте далее.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, рассматривали ли в ведомстве такой вопрос. Об этом сказал в эфире 24 канала.
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"Таких планов нет, общественный транспорт работает", – заверил Криклий.
По его словам, работу общественного транспорта, городской и межобластной перевозки защитили, поэтому пока все остается неизменным.
Транспорт – это в частности о том, чтобы экономика работала в конце концов,
– заявил министр.
Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала
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