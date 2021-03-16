Как будет работать "суд в смартфоне"
На сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении "суда в смартфоне". Его инициировал президент Владимир Зеленский.
Источник:Верховная Рада
Что предусматривает законопроект
Документ вводит информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования. Она обеспечит создание и хранение материалов в уголовных процессах.
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Кто может пользоваться "судом в смартфоне"
Пользоваться этой системой смогут следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Электронные и бумажные материалы
Материалы досудебного расследования будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокурора, следственного судьи или суда их могут предоставлять в бумажной форме.
Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их экземпляры в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.
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Заметим, несанкционированное вмешательство в работу системы будет караться законом.
В документе отмечают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
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