Как будет работать новый закон о военкоматах: будут ли вылавливать призывников на улице
В Украине в ближайшее время Рада должна принять закон о реформировании военкоматов и учета призывников. Нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич рассказал, как все заработает, когда документ вступит в силу.
Источник:Pavlovsky News
Завитневич, в частности, отметил, что следует отделять общую мобилизацию и оперативный резерв. Так он прокомментировал слухи, что этот закон позволит "ловить на улицах украинских граждан".
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Что будет вместо
По словам "слуги народа", говорится прежде всего об оперативном резерве, сформированном в ВСУ. Такую практику используют во многих странах и некоторые даже имеет по 4 таких резервы.
Что дает этот инструмент нашим ВСУ? Все мы знаем, что у нас есть мобилизации, и ее принимает Рада. Но у нас 7 лет идет война, поэтому должен быть инструмент, который позволит очень оперативно, в течение 1 суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ Украины привлечь тот резерв, который уже есть,
– отметил парламентарий.
Он уточнил, что в оперативный резерв входят военные, уже отслужившие, обученные и имеющие боевой опыт. Это очень небольшая группа людей.
"Это не касается других граждан нашего государства", – подытожил Завитневич.
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Закон о реформировании военкоматов и учета призывников: видео комментария Завитневича
Детали закона о реформировании военкоматов и учета призывников
- Говорится о законе №3553. Верховная Рада его в сентябре приняла в 1 чтении. В ближайшие дни должно состояться еще одно и уже окончательное голосование.
- Документ предусматривает создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Возникнут они на базе военных комиссариатов различных уровней (районные, городские, областные и т.д.).
- Также закон совершенствует порядок осуществления воинского учета призывников. В частности, вводит воинский учет резервистов.
- Кроме того, предусмотрено введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов. В частности, резервистов, которые являются самозанятыми лицами. Таким образом это позволит создать дополнительные гарантии социально-правовой защиты призывников.
- В то же время закон предлагает предоставить президенту право по неоднократный призыв на военную службу без объявления мобилизации людей. Здесь говорится собственно о вышеуказанном резерве – так называемом резерве первой очереди.
- Еще закон увеличивает штрафы за нарушение призывников и военнообязанны . Наказывать их будут как за порчу документов, так и за нарушение законодательства о мобилизации.
- А если резервисты нарушили правила воинского учета или законы об обороне и мобилизации, их полиция будет доставлять в территориальный центр комплектования.
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