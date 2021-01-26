Укрзализныцю разделят на 4 компании: что изменится для пассажиров
Укрзализныцю разделили на два филиала в январе 2021 года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это был лишь первый шаг. Всего компанию планируют разделить на четыре направления.
Источник: "РБК-Украина"
Как разделят Укрзализныцю
Каждый из четырех блоков станет отдельной компанией, со своим руководителем и имуществом. Например, пассажирское, грузовое, инфраструктурное направления, а также компания по ремонту и непрофильным активам.
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Разделение – это прежде всего для акционеров, в данном случае для всех граждан. Потому что мы не понимаем, где скрытые расходы и доходы,
– заявил Криклий.
Будущие компании-филиалы будут прозрачно отчитываться о расходах, убытках и прибылях. Например, грузовые перевозки сейчас приносят основной доход, а пассажирские – убытки. Поэтому для пассажирских перевозок планируют привлекать помощь государства.
Реформа будет происходить постепенно, к ней планируют привлечь международных партнеров.
Как это повлияет на стоимость перевозок
Министр инфраструктуры добавил, что в 2020 году впервые за время независимости удалось получить финансирование для обновления инфраструктуры и пассажирского подвижного состава.
Мы нарабатываем изменения в Бюджетный кодекс и предложим Верховной Раде создать Фонд развития железной дороги, из которого можно будет финансировать железнодорожные перевозки, в том числе пассажирские, и инфраструктуру. Иначе будет довольно трудно требовать от них и платить прибыли в виде дивидендов, и обновлять подвижной состав, и в то же время не повышать цен,
– заявил Владислав Криклий.
Руководство Укрзализныци уже запустило ряд улучшений и планирует запустить масштабные инвестиционные проекты, которые тоже будут касаться сервиса для пассажиров.
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Что уже изменилось для пассажиров Укрзализныци
- Укрзализныця анонсировала постепенное подорожание билетов. Они будут расти в цене ежемесячно на 2%.
- Также билеты теперь можно купить через чат-боты в Viber и Telegram.
- При посадке пассажиры смогут использовать не только оригиналы документов, но и копии.
- Кроме того, кабины машинистов пассажирских поездов оборудуют "тревожной кнопкой". Это позволит вызвать правоохранителей на следующую станцию за движением поезда.
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