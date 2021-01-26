Укрзализныцю разделили на два филиала в январе 2021 года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это был лишь первый шаг. Всего компанию планируют разделить на четыре направления.

Источник: "РБК-Украина"

Как разделят Укрзализныцю

Каждый из четырех блоков станет отдельной компанией, со своим руководителем и имуществом. Например, пассажирское, грузовое, инфраструктурное направления, а также компания по ремонту и непрофильным активам.

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Разделение – это прежде всего для акционеров, в данном случае для всех граждан. Потому что мы не понимаем, где скрытые расходы и доходы,

– заявил Криклий.

Будущие компании-филиалы будут прозрачно отчитываться о расходах, убытках и прибылях. Например, грузовые перевозки сейчас приносят основной доход, а пассажирские – убытки. Поэтому для пассажирских перевозок планируют привлекать помощь государства.

Реформа будет происходить постепенно, к ней планируют привлечь международных партнеров.

Обратите внимание! В январе 2021 года началась структурная реформа в Укрзализныце. Ее поделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Как это повлияет на стоимость перевозок

Министр инфраструктуры добавил, что в 2020 году впервые за время независимости удалось получить финансирование для обновления инфраструктуры и пассажирского подвижного состава.

Мы нарабатываем изменения в Бюджетный кодекс и предложим Верховной Раде создать Фонд развития железной дороги, из которого можно будет финансировать железнодорожные перевозки, в том числе пассажирские, и инфраструктуру. Иначе будет довольно трудно требовать от них и платить прибыли в виде дивидендов, и обновлять подвижной состав, и в то же время не повышать цен,

– заявил Владислав Криклий.

Руководство Укрзализныци уже запустило ряд улучшений и планирует запустить масштабные инвестиционные проекты, которые тоже будут касаться сервиса для пассажиров.

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