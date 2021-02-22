Будет пятая попытка: судью Вовка снова не доставили в ВАКС
Правоохранители в очередной раз не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционного суда. В частности, там ему должны были избрать меру пресечения.
Источник:Центр противодействия коррупции
По данным Центра противодействия коррупции, Вовка в очередной раз не нашли по "всем известными адресами". В то же время следственный судья Андрей Бицюк пятый раз позволил его привести на заседание по делу.
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По данным ЦПК, доказательства защитников об отсутствии у Волка статуса подозреваемого не принимают во внимание. Все потому, что в суде не принимали решений на этот счет.
Решать этот вопрос можно только на судебном заседании с обязательным участием подозреваемого Вовка,
– говорится в сообщении.
Теперь Вовк должен появиться на следующее заседание по делу, которое состоится 9 марта 2021 года.
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В Центре противодействия коррупции также отметили, что 24 февраля Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривать жалобы на судью Бицюка. В частности, их подали адвокаты подозреваемых судей ОАСК.
Дело судьи Вовка: коротко
- Вовка и судей Окружного суда подозревают в попытке узурпации власти. По данным следствия, они могли принимать решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- "Пленки", свидетельствующие об этом, обнародовали в антикоррупционное бюро.
- ВАКС уже в пятый раз позволил принудительно доставить Вовка на заседание.
- В то же время Вовк не является в суд и утверждает, что даже не является подозреваемым.
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