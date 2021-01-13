В "Слуге народа" пока не видят оснований проводить внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее в "Голосе" заявили, что на совещании, организованном Дмитрием Разумковым, этот вопрос обсуждали, а "Евросолидарность" потребовала дополнительного заседания.

Позиция "Слуги народа" по внеплановому сбору нардепов

О том, соберутся ли народные депутаты в ближайшее время на внеочередное заседание, рассказал на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает 24 канал.

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По его словам, пока нет причин проводить заседания Верховной Рады.

О внеочередном заседании пока что речь не идет, мы работаем в том графике, за который мы голосовали и договаривались,

– отметил Корниенко.

Что говорят другие политсилы о внеочередном заседании

Ранее нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что на совещании, которое собрал спикер Совета Дмитрий Разумков, обсуждали вопрос внеочередного заседания. Однако, по его словам, пока нет неотложных решений, требуемых от парламента.

Также в "Евросолидарности" заявляли, что будут требовать немедленно собрать внеочередную сессию, чтобы принять изменения по дополнительным 7 миллиардам гривен на субсидии.

Справка. Согласно календарному плану работы парламента, народные депутаты до 22 января включительно работают в комитетах и ​​фракциях. А работа в режиме пленарных заседаний запланирована на 26 – 29 января.