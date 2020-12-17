Будет ли вакцинация против COVID-19 принудительной: ответ Разумкова
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вакцинация против коронавируса для украинцев не будет принудительной. Кроме того, политик добавил, что сам готов провакцинироваться даже в прямом эфире.
Что сказал Разумков
На такое решение Разумков пошел бы для того, чтобы поощрить население к вакцинации. Об этом спикер Рады заявил в эфире "Право на власть", пишет 24 канал. Вместе с тем политик считает, что нужно оценить необходимость вакцинации, поскольку он только недавно переболел COVID-19. Среди других аргументов Разумков также отметил важность вакцинации в первую очередь медицинских работников.
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Разумков заявил, что в Украине было несколько законопроектов по вакцинации. Впрочем, ни один из них пока не приняли, потому что настроения у населения – антивакцинальные.
Мы должны вакцинироваться. Моя семья вакцинируется. Но заставить делать это всех будет очень трудно в связи с тем, что написано в Конституции,
– подчеркнул политик.
По его словам, можно принять закон о вакцинации, но украинцы его не будут соблюдать.
"Здесь необходима информационная кампания", – подчеркнул политик.
Что известно о вакцинации в Украине
- В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса выделили 2,6 миллиарда гривен.
- Впрочем, необходимо почти в 6 раз больше – 15, 1 миллиарда.
- Ожидают, что первые 8 миллионов доз вакцин Украина получит в течение первого квартала 2021 года.
- Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19. После того – всех других медицинских работников, педагогов, военных и правоохранителей.
- Впоследствии прививки против опасного вируса будут делать тем людям, которые находятся в повышенной группе риска из-за возраста или сопутствующих болезней.
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