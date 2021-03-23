Максим Степанов заявил, что общенациональный локдаун в ближайшее время Украине не грозит. По его словам, правительство должно думать и об экономической ситуации.

Что заявил Степанов

Министр здравоохранения 23 марта подчеркнул, что сейчас локдаун вводиться только в тех регионах, где фиксируют вспышки коронавируса.

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Сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, Винницкой и Николаевской областях. В то же время на Ивано-Франковщине фиксируют улучшения. Уже в ближайшее время регион может выйти из красной зоны.

Не планируем (общенациональный локдаун – 24 канал). Будем идти по регионам,

– заявил чиновник.

Правительство ищет баланс

Глава Минздрава пояснил, что вводя локдаун надо находить баланс между эпидемиологической и экономической ситуацией в стране.

"Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и все остальное. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой. Важно, чтобы болезнь не распространялась, а экономика не останавливалась", – подчеркнул Степанов.

Главное о карантине в Украине

Сейчас в нашей стране действует адаптивный карантин. Согласно ему, в каждой области и в каждом городе могут действовать различные ограничения. Кроме того, правительство разрешило местным властям самостоятельно усиливать карантин.

В Киеве и Львове ввели локдаун.

В то же время эти города также попали и в красную зону. Кроме того, жесткий карантин действует в Одесской, Сумской, Житомирской и еще ряде областей.​



Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала