Украина может подать иск в Международный суд против Ирана, чтобы достичь желаемого результата по делу о крушении самолета МАУ. Для этого сначала нужно исчерпать все возможности мирного урегулирования ситуации.

Такое решение Украина должна принять вместе с представителями других стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы в небе над Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН".

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Что сказал Кулеба

Мы можем перейти к этапу судебного рассмотрения, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны,

– сказал министр.

Он добавил, что Украина не действует самостоятельно в переговорах с Ираном. Она является лидером и выступает от имени команды пострадавших стран. Поэтому решение обратиться с иском в международный суд должно приниматься совместно.

Обратите внимание! Ранее Кулеба назвал переговоры с Ираном провалом. По его словам, несмотря на давление Украины в Тегеране не придерживаются своих обещаний.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Тегераном утром 8 января 2020 года иранской ракетой.

Трагедия унесла жизни 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

По делу задержали 6 подозреваемых, но 3 из них вышли под залог.

Согласно недавнему заявлению Ирана, украинский самолет был сбит из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект движущийся к Тегерану, а не наоборот.

Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала