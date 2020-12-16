Международный уголовный суд не будет инкриминировать относительно украинской стороны какие-то дела. В этом уверен представитель президента в Крыму Антон Кориневич. По его словам, Украина уже самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военных, совершенные на Донбассе.

В качестве примера Кориневич привел дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо", его расследовали украинские правоохранители. Об этом Антон Кориневич рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Что означает для Украины отчет Международного уголовного суда в Гааге: объяснения эксперта

Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны России и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может достать,

– уверен он.

Его предшественник Борис Бабий тоже считает, что против украинской стороны дел в Гааге не будет. Впрочем, он намекает на существенные пробелы в украинском законодательстве. Они теоретически могут привести к проблемам в международных судах.

По мнению Бабина, кроме ратификации устава, необходимо безотлагательно внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, – ввести ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными.

"Вопрос в том, осуществляли ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском статуте. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокойный по этому поводу", – подчеркнул он.

По словам Бабина, он не видит состава преступления в действиях представителей Украины.

Обратите внимание! Ранее Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Там завершили предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе.



В частности, установлено, что в Крыму во время оккупации Россией были осуществлены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.