Будет ли суд в Гааге рассматривать дела против украинских военных: что говорят у Зеленского
Международный уголовный суд не будет инкриминировать относительно украинской стороны какие-то дела. В этом уверен представитель президента в Крыму Антон Кориневич. По его словам, Украина уже самостоятельно и эффективно расследовала преступления своих военных, совершенные на Донбассе.
В качестве примера Кориневич привел дело осужденных бойцов спецроты "Торнадо", его расследовали украинские правоохранители. Об этом Антон Кориневич рассказал в комментарии "РБК-Украина".
Смотрите также Что означает для Украины отчет Международного уголовного суда в Гааге: объяснения эксперта
Поэтому я думаю, что это будут дела о вопиющих нарушениях со стороны России и сепаратистов. Почему? Потому что этих людей украинское правосудие не может достать,
– уверен он.
Его предшественник Борис Бабий тоже считает, что против украинской стороны дел в Гааге не будет. Впрочем, он намекает на существенные пробелы в украинском законодательстве. Они теоретически могут привести к проблемам в международных судах.
По мнению Бабина, кроме ратификации устава, необходимо безотлагательно внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, – ввести ответственность за военную агрессию и преступления против человечности, а также урегулировать правила обращения с военнопленными.
"Вопрос в том, осуществляли ли украинские комбатанты, силовики, представители ВСУ, должностные лица те преступления, которые описаны в Римском статуте. Это будет решать не Басманный суд Москвы, а Гаагский суд, и я как юрист-международник на 98% спокойный по этому поводу", – подчеркнул он.
По словам Бабина, он не видит состава преступления в действиях представителей Украины.
Поделиться новостью