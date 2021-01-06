Конституционный Суд Украины может нормально функционировать и после отстранения его главы Александра Тупицкого. Сейчас без Тупицкого в КСУ есть 14 судей.

Их достаточно для принятия любых решений. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, сообщает "Радио Свобода". Актуально Конституционный Суд обнародовал заявление об отстранении Тупицкого Отстранение Александра Тупицкого не является блокированием работы Конституционного Суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КСУ,

- заявил Вениславский. Что еще сказал Вениславский Если глава КСУ временно отсутствует, все полномочия переходят к его заместителю. Если по определенным причинам заместитель не может выполнять свои функции, его полномочия получает самый старший по возрасту судья.

Никаких оснований говорить о блокировке КСУ пока нет.

Во время заседания КСУ 5 января не состоялось "ничего экстраординарного".

Тупицкий временно отстранен от должности главы КСУ. Причиной стало открытое уголовное производство. Однако никто Тупицкого не увольнял и не прекращал его полномочий.

Отстранение Тупицкого было необходимым, ведь в противном случае судья мог бы вмешиваться в досудебное расследование и даже препятствовать ему. Обратите внимание! Указ об отстранении Тупицкого подписал президент Владимир Зеленский. Подробнее можно прочитать здесь.