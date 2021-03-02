Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал аудиозапись вероятного разговора Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым. Он отметил, что это не последние такие пленки, которые попали в руки СМИ.

Как отметил глава украинского МВД, по информации, которой он владеет, "будут еще и другие".

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Аваков подчеркнул, что Медведчук является кумом российского президента, соответственно – человеком, который искренне считает Путина своим другом. "Они дружат семьями, хорошо коммуницируют", – отметил он.

"Мы видели этот последний разговор: декабрь, у нас трагическая ситуация, уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Это "хи-хи", "ха-ха". Он этим занимается, чтобы вернуться к власти", – отметил министр.

Справка. Скандальные аудиозаписи были сделаны якобы 25 февраля 2014 года, их опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Среди тем – обмен пленными, Крым и Порошенко.

"Когда Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук – классовый враг для Украины, для меня это очень дорогого стоит", – добавил Аваков.

По словам министра, решение СНБО относительно санкций против Медведчука он поддерживал "двумя руками и все такое". В то же время у него до последнего были предположения, что все это может как-то сорваться.

Что еще стоит знать о "пленках Медведчука – Суркова"

► На опубликованных записях, вероятно, голоса пророссийского политика Виктора Медведчука и єкс-помошника российского президента Владислава Суркова.

► Они, в частности, якобы обсуждали пятого украинского президента Петра Порошенко. Сурков просил Медведчука передать тому, что "он будет вести себя хорошо".

► В Офисе Президента убеждены, что эти пленки являются подлинными. По мнению заместителя руководителя ОП Михаила Подоляка, их фигуранты надеялись, что о разговорах никогда никто не узнает.

► В то же время сам Медведчук заявил, что не готов подтвердить аутентичность именно этих пленок. Мол, точно этого не помнит. Однако подчеркнул, что похожий разговор все же был.

► В СБУ пообещали провести экспертизу "пленок Медведчука – Суркова". Иван Баканов заверил, что ведомство обнародует свою позицию по ситуации в ближайшее время.