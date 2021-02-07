Возобновление подачи днепровской воды на временно оккупированный полуостров возможно. Но только после его деоккупации.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также он отметил, что попытки России обращаться в Организацию Объединенных Наций из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым – бесперспективны. Стоит прочитать Крым особого режима: что придумала Россия? Вода – после деоккупации По его словам, позиции Украины – абсолютно жесткие. Будет деоккупация – будет вода,

– отметил Кулеба. Кстати говоря! Ранее чиновник уже называл напрасными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшей прокурора временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым. Проблемы с водой в Крыму: коротко До оккупации Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Однако с приходом оккупационной власти Украина прекратила водоснабжение.

Сейчас ситуация с пресной водой на оккупированном полуострове остается критической. В частности, уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя. Внимание! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия.