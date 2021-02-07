Без деоккупации Крыма воды не будет, – Кулеба
Возобновление подачи днепровской воды на временно оккупированный полуостров возможно. Но только после его деоккупации.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также он отметил, что попытки России обращаться в Организацию Объединенных Наций из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым – бесперспективны.
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Вода – после деоккупации
По его словам, позиции Украины – абсолютно жесткие.
Будет деоккупация – будет вода,
– отметил Кулеба.
Проблемы с водой в Крыму: коротко
- До оккупации Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
- Однако с приходом оккупационной власти Украина прекратила водоснабжение.
- Сейчас ситуация с пресной водой на оккупированном полуострове остается критической. В частности, уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
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