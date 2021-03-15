"Будет царь": СМИ обнародовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе
В сети опубликовали новую аудиозапись разговоров про оккупированный Донбасс. Голоса на "пленках" похожи на голоса пророссийского политика Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Источник:OBOZREVATEL
Всего на записи подано 3 разговора. В них говорится о так называемом министре обороны оккупированной части Донетчины Владимире Кононове по прозвищу "Царь".
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Кроме того, собеседники обсуждали коррупционные схемы на оккупированных территориях (в частности, поставку наличных в Дебальцево) и формирование так называемого Совета городов.
Один из говорящих (вероятно, Сурков) озвучил свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник (возможно, Медведчук) активно работал над сценарием, необходимым России.
В первой беседе о "Царе" фигурирует также имя Тарас. Журналисты предполагают, что речь о соратнике Медведчука, пророссийском политике Тарасе Козаке.
Разговор 1
Сурков: Алло.
Медведчук: Да-да.
С: Вить, ну будет "Царь" там.
М: А?
С: Кононов, "Царь" будет
М: Кононов, да?
С: Да, позывной у него "Царь".
М: Передадут все координаты Тарасу
С: Тарасу дадут сейчас, да?
М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.
С: А Кононов – он "министр обороны"?
М: Да. Он сам будет этим заниматься.
С: Есть, давай. Пока, спасибо.
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