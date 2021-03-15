В сети опубликовали новую аудиозапись разговоров про оккупированный Донбасс. Голоса на "пленках" похожи на голоса пророссийского политика Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Всего на записи подано 3 разговора. В них говорится о так называемом министре обороны оккупированной части Донетчины Владимире Кононове по прозвищу "Царь".

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Кроме того, собеседники обсуждали коррупционные схемы на оккупированных территориях (в частности, поставку наличных в Дебальцево) и формирование так называемого Совета городов.

Один из говорящих (вероятно, Сурков) озвучил свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник (возможно, Медведчук) активно работал над сценарием, необходимым России.

В первой беседе о "Царе" фигурирует также имя Тарас. Журналисты предполагают, что речь о соратнике Медведчука, пророссийском политике Тарасе Козаке.

Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

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