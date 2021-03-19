Володимир Зеленський найближчим часом має намір запропонувати механізм, аби виплачувати гроші українцям, які досягли повноліття. Це – одна з його передвиборчих обіцянок.

Мовиться про втілення у життя ідеї про економічний паспорт українця. Про це президент заявив під час відеозвернення 19 березня. Зверніть увагу Логічні й дивні, – Зеленський про санкції проти Януковича та Азарова Подробиці під президента Усі діти, народжені в Україні, отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр України до свого 18-річчя.

Впродовж дитинства ці гроші будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку у банку.

Після досягнення повноліття українці зможуть витрачати їх на здобуття вищої освіти в Україні. Звернення Зеленського після засідання РНБО: дивіться відео Новина доповнюється...