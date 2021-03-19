Будемо заробляти гроші з українських надр, – Зеленський анонсував виплати дітям
Володимир Зеленський найближчим часом має намір запропонувати механізм, аби виплачувати гроші українцям, які досягли повноліття. Це – одна з його передвиборчих обіцянок.
Мовиться про втілення у життя ідеї про економічний паспорт українця. Про це президент заявив під час відеозвернення 19 березня.
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Подробиці під президента
- Усі діти, народжені в Україні, отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр України до свого 18-річчя.
- Впродовж дитинства ці гроші будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку у банку.
- Після досягнення повноліття українці зможуть витрачати їх на здобуття вищої освіти в Україні.
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