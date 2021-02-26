Будем противостоять российской агрессии вместе с Украиной, – Байден
США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. В частности – никогда не признают незаконную аннексию Крыма.
Источник:Белый дом
В этом уверен американский президент Джо Байден. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома к годовщине незаконного вторжения России в Украину.
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Он отметил, что ровно 7 лет назад, в 2014 году, Россия вопреки международному праву вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.
В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников, как и с начала этого конфликта,
– подчеркнул Байден.
Политик добавил, что США вместе с Украиной будут выступать против агрессии Кремля. А также делать все для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия.
"Мы будем продолжать чтить память и подвиги Революции Достоинства, в ходе которой украинцы требовали изменений для страны, однако столкнулись с насилием со стороны силовиков", – говорится в заявлении.
Байден также отметил, что США по-прежнему верят в обещания Украины и поддерживают всех, кто работает ради ее мирного и демократического будущего.
Предыдущие заявления Байдена об Украине
► Ранее Байден отметил, что видит угрозу со стороны Кремля для демократического мира. А также отметил, что поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и Европы.
► Американский лидер поговорил о российской агрессии в Украине в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И предупредил, что Штаты "будут реагировать на пагубные действия России".
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