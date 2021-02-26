США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. В частности – никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

В этом уверен американский президент Джо Байден. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома к годовщине незаконного вторжения России в Украину.

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Он отметил, что ровно 7 лет назад, в 2014 году, Россия вопреки международному праву вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников, как и с начала этого конфликта,

– подчеркнул Байден.

Политик добавил, что США вместе с Украиной будут выступать против агрессии Кремля. А также делать все для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия.

"Мы будем продолжать чтить память и подвиги Революции Достоинства, в ходе которой украинцы требовали изменений для страны, однако столкнулись с насилием со стороны силовиков", – говорится в заявлении.

Байден также отметил, что США по-прежнему верят в обещания Украины и поддерживают всех, кто работает ради ее мирного и демократического будущего.

Важно! Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных и вернуть Украине контроль над Крымом.

Предыдущие заявления Байдена об Украине

► Ранее Байден отметил, что видит угрозу со стороны Кремля для демократического мира. А также отметил, что поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и Европы.

► Американский лидер поговорил о российской агрессии в Украине в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И предупредил, что Штаты "будут реагировать на пагубные действия России".