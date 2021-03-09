Украина в ТКГ предлагает вариант мирного решения войны на Донбассе. Однако если Россия его не примет, нужны более активные действия. Все потому, что оккупанты блокируют любые шаги, которые могут принести мир.

Украинские военные структуры полностью владеют информацией на передовой. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Что сказал Кравчук

Информацию получают разными путями. Например, через разведку. Поэтому для Украины не стало неожиданностью, что на Донбассе оккупанты стягивают войска, проходят тренировки, учения.

Однако Кравчук подчеркнул, что украинская армия уже не такая, как 5 лет назад. Поэтому готова защищать свою землю от российского врага.

Первыми не будем нападать

Политик акцентировал, что Украина никогда не будет нападать первой. Поэтому украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария. Если же оккупанты откажут, то, по словам Кравчука, нам останется только одно – защищаться.

Кроме того, заметил глава делегации, в противостоянии с российской агрессией поможет Европа и США. Международное сообщество все чаще озвучивает такие тезисы.

Кравчук добавил, что Украина видит угрозы и в целом то, что происходит на Донбассе.

И на них (угрозы – 24 канал) мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей,

– заметил политик.

В ОРДЛО блокируют мирные шаги

Кравчук рассказал, что отрядам так называемой "народной милиции" разрешено подавлять огневые точки и стрелять на опережение.

Оккупанты уверяют, что "это, мол, ответ на какие-то внешние факторы". На что именно, не уточнили.

Политик подчеркнул, что представители ОРДЛО ищут в переговорах причины, чтобы отменить неудобные или невыгодные для них решения и заблокировать любые шаги, которые могли бы принести мир.

Например, блокируют контрольно-пропускные пункты, обмен заложниками, гуманитарные и экологические проблемы.

Обратите внимание! В течение последних 2 месяцев на Донбассе – обострение. Боевики прицельно обстреливают украинские позиции и даже гражданских. Из-за обстрелов мирных людей офис генпрокурора уже подготовил обращение в Международный уголовный суд в Гааге.